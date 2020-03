Prova di carico sul ponte riparato

Prove di carico sul ponte riparato. Si terranno la prossima notte, tra venerdì e sabato, le prove di carico sul ponte lungo la Sp13 Monza-Melzo, in territorio di Agrate. A darne notizia è stata la Provincia di Monza e Brianza, prprietaria del ponte e responsabile dei lavori.

Il ponte, come noto, era stato danneggiato nel novembre dello scorso anno dal braccio meccanico montato sul casone di un camion che stava transitando nella sottostante via Archimede. A inizio gennaio la strada era stata chiusa al traffico e il transito lungo la soprastante provinciale era stato limitato. Ora è la volta dell’ultimo atto, con le prove di carico.

“Per accertare la piena funzionalità”

L’annuncio dei lavori della prossima notte è stato dato dalla Provincia

“Concluse le attività di ripristino e rinforzo delle travi danneggiate lo scorso novembre dall’urto di un automezzo . si legge in un comunicato – la Provincia annuncia la data dell’ultima operazione necessaria ad accertare ed assicurare la piena funzionalità del trafficato ponte posto lungo la SP13 “Monza – Melzo”, a scavalco di via Archimede, in territorio di Agrate Brianza”.

Operazione necessaria per definire i limiti massimi di carico

“Verrà svolta nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo 2020 la prova di carico finale, per confermare la riabilitazione del ponte alla transitabilità dei mezzi ordinari previsti da Codice della strada (ovvero, con massa contenuta entro 44 ton) . si legge ancora – e per valutare e studiare la possibilità di percorrenza di mezzi in condizioni di eccezionalità, definendone i limiti di massa e prescrivendone le modalità di transito“.

Per la prova di carico utilizzati 12 autocarri

“ Come si svolgerà la prova di carico: saranno utilizzati 12 autocarri carichi (6 da 32 ton e 6 da 44 ton, per totali 456 ton) che saranno posizionati a partire dalle 21, per consentire la verifica dei certificati di pesa. Alle ore 22, completate tutte le verifiche in ordine all’efficacia delle chiusure eseguite, gli autocarri verranno scortati dal piazzale di sosta situato in via Archimede sino alla viabilità superiore del ponte, posizionandosi sull’impalcato in numero crescente ed in posizioni predefinite segnalate a terra, in modo che dalla stazione fissa posta sulla sottostante via Archimede si possa monitorare, attraverso la strumentazione allestita, il comportamento deformativo ed elastico della struttura. In questa condizione di impalcato carico, verrà effettuata anche la regolazione definitiva delle mensole di rinforzo in acciaio. I risultati della prova saranno elaborati nei giorni successivi e consentiranno di rilasciare una dichiarazione di transitabilità e idoneità all’uso del cavalcavia, con indicazione dei carichi massimi ammissibili per il manufatto”.

Attenzione alle chiusure

“L’articolato contesto viabilistico entro il quale è posizionato il ponte, oltre che le dimensioni e le caratteristiche, richiederà, sotto il profilo organizzativo, particolare impegno – prosegue il comunicato – Tra le 20 e le 21 circa di oggi, venerdì, verrà posata la segnaletica per la completa interdizione al traffico veicolare e ciclopedonale del tatto di via Archimede soggiacente al ponte, in modo che nella successiva fascia oraria, tra le 21 e le 22, possano essere predisposte e tarate le strumentazioni di misura (trasduttori differenziali su aste telescopiche, cavi elettrici, stazione PC a tavolino per lettura deformazioni, etc.). Parallelamente, tra le 21 e le 22 si procederà alla posa della segnaletica di totale interdizione al traffico anche lungo il tratto di SP13 includente il manufatto oggetto di prova. In questa fase, per eliminare la corrente di traffico proveniente dalla A51, anche l’uscita “Agrate Brianza/SP13” dell’autostrada e relativa contro-strada complanare di arroccamento sottostante alla A51 (disposta in adiacenza alla SP13) verranno chiuse al traffico. Tuttavia, per sopperire alle diverse interdizioni attuate, saranno previsti itinerari di deviazione alternativi opportunamente segnalati”.

Tutte le attività saranno coordinate dai tecnici provinciali, in collaborazione con la Polizia Provinciale che garantirà la sorveglianza e la gestione del traffico lungo la SP13 e della Polizia Locale di Agrate Brianza che si occuperà di pattugliare gli svincoli su via Archimede e scortare gli autocarri sul ponte.

Il termine delle operazioni

Le attività saranno complessivamente terminate entro le 6 di domani, sabato, quando, rimossa tutta la segnaletica, la situazione del traffico tornerà alla normalità lungo tutte le arterie interessate dalle chiusure.

Torna alla home.