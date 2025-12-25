Provetti “Bonnie e Clyde” tentano il furto: braccati dalle guardie fuori dal negozio di vestiti

Un uomo e una donna sono stati fermati dalle guardie dopo aver tentato di mettere le mani su una discreta quantità di abiti griffati

Hanno tentato di portarsi via vestiti e capi d’abbigliamento… senza pagare. Ma non avevano fatto i conti con lo sguardo sempre vigile degli addetti alla sicurezza, che infatti li hanno colti sul fatto e consegnati nelle mani delle Forze dell’ordine.

Provetti “Bonnie e Clyde” tentano il furto

Tentato furto con i fiocchi quello andato in scena al Centro commerciale “Il Gigante” di Villasanta, dove un uomo e una donna sono stati fermati dopo aver quasi messo a segno un colpo all’interno di un noto negozio di moda. I due hanno iniziato ad aggirarsi tra i corridoi della boutique cercando di nascondere i capi d’abbigliamento firmati su cui avevano messo le mani. Poi, con grande nonchalance, sono usciti senza far scattare gli allarmi dopo essere riusciti a rimuovere il dispositivo anti taccheggio.

L’intervento delle guardie

A braccarli, tuttavia, sono stati gli addetti alla sicurezza della galleria, che insospettiti dal modo di fare dei due soggetti li stavano tenendo d’occhio senza farsi notare. E infatti, una volta fuori dal negozio, i ladruncoli sono stati fermati e, dopo una breve colluttazione per tentare la fuga, messi di fronte alle proprie responsabilità. La refurtiva è stata immediatamente restituita al negozio, mentre la coppia è stata consegnata ai Carabinieri della stazione di Villasanta, allertati prontamente dalle guardie, che poi hanno proceduto alla perquisizione dell’auto della coppia, dove sono stati rinvenuti altri vestiti appena rubati sempre dallo stesso punto vendita.

Raduno non autorizzato di auto truccate

Nella serata di sabato, invece, sempre nel parcheggio del Centro commerciale è andato in scena un raduno non autorizzato di auto truccate. Almeno una cinquantina i veicoli da tuning che hanno fatto capolino. Ma il ritrovo, organizzato via social, è stato smantellato nel giro di pochi minuti grazie all’intervento dei Carabinieri che hanno disperso i presenti.