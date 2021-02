Provoca un incidente, poi scappa a piedi: è caccia al pirata della strada che nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 15 febbraio, ha causato un violento sinistro a Vimercate, lungo via Goito in frazione Ruginello.

Ha provocato un incidente e poi è scappato a piedi senza soccorrere il conducente dell’altra auto. E’ caccia all’uomo che nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì, ha causato il sinistro lungo via Goito, a Ruginello di Vimercate, sulla strada che porta verso Bernareggio. Lo schianto si è verificato poco prima delle 19. Secondo una prima ricostruzione, pare che un uomo alla guida di una Range Rover che viaggiava in direzione di Vimercate, poco prima del distributore “IP” abbia provato un sorpasso a dir poco azzardato. Probabilmente si è accorto di non riuscire a completare la manovra e, nel tentativo di rientrare nella propria corsia, abbia speronato l’auto che viaggiava davanti alla sua, una Fiat Punto. A seguito dell’urto, il conducente dell’utilitaria, un uomo di 64 anni, ha perso il controllo del mezzo che è andato in testacoda ed è poi finito violentemente con la parte posteriore contro un palo davanti all’area di servizio. Il conducente della Range Rover ha proseguito la marcia per alcune centinaia di metri, poi ha abbandonato il veicolo con gli airbag esplosi, e si è dileguato a piedi.

L’auto pirata abbandonata a pochi metri

Sul posto, nel giro di pochi minuti, sono giunte un’ambulanza, un mezzo dei Vigili del Fuoco di Vimercate e i Carabinieri. Le condizioni del conducente della Punto erano sembrate in un primo momento piuttosto serie. Fortunatamente il quadro clinico è presto migliorato e il 64enne è stato trasferito all’ospedale di Vimercate in codice verde. I Carabinieri, grazie alle testimonianze di alcune persone presenti, hanno rinvenuto quasi subito la Range Rover abbandonata in via Pertini, a pochi metri dal luogo dell’incidente. Numero di targa alla mano, non sarà difficile risalire molto presto al conducente della stessa, che, qualora dovesse essere confermata la ricostruzione dei fatti, potrebbe dover rispondere di omissione di soccorso.