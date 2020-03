Provoca un incidente, positivo all’alcol test FOTO

Provoca un incidente, positivo all’alcol test. Ha avuto fortunatamente conseguenze non gravi l’incidente avvenuto stanotte, poco dopo la mezzanotte, a Desio. Coinvolte anche due donne e una bimba di 9 anni.

Scontro alla rotonda

E’ accaduto a Desio, alla rotatoria tra via Tagliabue e via Canaletto. Una Seat Leon guidata da un uomo di 32 anni ha centrato una Fiat Punto con a bordo due donne di 51, 29 e una bambina di 9 anni. Dopo l’urto, la Punto ha terminato la sua corsa contro la recinzione di un’abitazione.

L’uomo si è prima allontanato, poi è tornato sul posto

Il conducente della Leon, invece di fermarsi per prestare soccorso, ha proseguito la sua corsa allontanandosi. Salvo poi ritornare poco dopo sul luogo dell’incidente e raccontare tutto alle forze dell’ordine. Sul posto due ambulanze. I soccorritori hanno lavorato a lungo soprattutto per estrarre la piccola dall’abitacolo in tutta sicurezza. Le due donne e la bimba (nessuna di loro in gravi condizioni) sono quindi state trasferite al San Gerardo di Monza.

Positivo all’alcol test

I carabinieri di Desio, intervenuti sul posto per i rilievi, hanno sottoposto il 32enne all’esame dell’alcol test che ha dato esito positivo. L’uomo era alla guida con un tasso di alcol nel sangue superiore al consentito.

