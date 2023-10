Lite all'esterno del supermercato di corso Matteotti a Seregno. Leggermente ferito un giovane colpito da un pugno. Sul posto Polizia Locale, Carabinieri e ambulanza del 118.

Dopo il diverbio gli sferra un pugno nel parcheggio

Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 12 ottobre verso le 18.30, massiccio intervento delle forze dell'ordine per una discussione e un diverbio nel parcheggio accanto al supermercato di corso Matteotti, in centro città. Fra due uomini, un marocchino e un italiano, è scoppiato un litigio per una questione di denaro. Con una scusa lo straniero sosteneva che l'altro uomo gli dovesse dei soldi, cinquanta euro. Il diverbio è degenerato e il nordafricano ha sferrato un pugno che ha colpito l'astante al volto, provocandogli una ferita al sopracciglio.

Ferito un italiano 32enne

Sul posto sono accorsi diversi equipaggi della Polizia Locale e dei Carabinieri della Compagnia locale, oltre a un'ambulanza di Seregno Soccorso. Il personale del 118 ha prestato le cure e medicato il ferito, un 32enne di origini calabresi, che tuttavia non ha avuto bisogno di raggiungere l'ospedale. Nel frattempo il marocchino ritenuto responsabile dell'aggressione in centro città si era allontanato, prima dell'arrivo dei numerosi agenti e militari dell'Arma locale. In un primo momento sembrava che nel parcheggio fosse scoppiata una rissa che coinvolgesse più persone.

Controlli alla ex Carburatori Dell'Orto

Nel corso del tardo pomeriggio e nella serata di giovedì sono proseguite le ricerche dell'aggressore nordafricano, che potrebbe essere accusato di tentata rapina. Polizia Locale e Carabinieri hanno effettuato anche un intervento all'interno della ditta dismessa della ex Carburatori dell'Orto in zona San Rocco, con l'ausilio dei Vigili del fuoco. All'interno dei capannoni non sono stati trovati occupanti abusivi.