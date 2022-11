Pullman contro auto: 55enne di Seveso in Rianimazione

E' ricoverata in Rianimazione la 55enne di Seveso che ieri pomeriggio, 2 novembre, è stata coinvolta in un incidente con un pullman di linea fuori servizio a Ceriano Laghetto.

Pullman contro auto, conducenti in ospedale

Il brutto incidente, fortunatamente senza conseguenze fatali, è avvenuto intorno alle 15.20 in via Milano, dove per cause ancora in fase di accertamento un autobus di linea della Air Pullman e una Ford B-Max sono andati in collisione. Sul posto ambulanze in codice rosso.

Due le persone coinvolte, i conducenti dei due veicoli: un uomo di 47 anni e una donna di 55, entrambi soccorsi dalle ambulanze e dall'automedica intervenute sul posto insieme ai Vigili del Fuoco di Desio per la messa in sicurezza dei veicoli e ai Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno che hanno svolto i rilievi del caso.

Sevesina in prognosi riservata

L'uomo, alla guida del pullman, è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Saronno, la donna invece in codice giallo al San Gerardo di Monza dove, come detto, è ricoverata in Rianimazione. La prognosi è riservata ma non è in pericolo di vita.