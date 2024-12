Pullman contromano danneggia muri e auto in sosta, i residenti pensano al "terremoto". E' successo questa mattina presto a Desio, nelle strette vie del centro, immediato l'allarme a Carabinieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco.

Pullman contromano nelle vie del centro

Erano all'incirca le sette quando i residenti della centralissima piazza Conciliazione sono stati svegliati da un rumore molto forte, tanto da pensare addirittura al terremoto, come hanno affermato successivamente. In realtà era un pullman di linea. Non si sa come l'autista, molto giovane e probabilmente inesperto, si è infilato nelle strette vie centrali, guidando anche contromano. Preoccupazione da parte di chi si è accorto dell'autobus mentre procedeva commettendo una serie di infrazioni e andando a sbattere contro auto in sosta e muri, tra via Carcano, via Olmetto e via Pozzo Antico.

Fermato in piazza Conciliazione

La corsa del mezzo è finita in piazza Conciliazione, dove è stato fermato dopo che, in seguito all'allarme lanciato da chi vive in zona, sono intervenuti i Carabinieri, ma anche la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Durante la corsa nelle strette vie del centro l'autobus ha provocato diversi danni, e i segni della collisione sono evidenti anche sul mezzo. I Carabinieri sul posto hanno raccolto testimonianze e gli elementi necessari a ricostruire l'inusuale incidente. Sarà da chiarire da cosa sia stato determinato l'errore, quindi scatteranno i provvedimenti e le sanzioni.