Pullman di linea inchioda per evitare un incidente: passeggera soccorsa

Una brusca frenata per evitare un incidente e una passeggera dell’autobus che cade e batte la testa. E’ successo intorno alle 13.30 di oggi, mercoledì 4 novembre, in via Mattotti a Villa Raverio, frazione di Besana in Brianza. In base a quanto è stato possibile accertare fino a questo momento, il pullman vaggiava verso la stazione quando, improvvisamente, una macchina è sbucata da via Vecellio, costringendo l’autista dell’autobus a frenare bruscamente per evitare l’impatto.

A seguito della frenata una passeggera della linea Z232 sarebbe caduta sbattendo la testa. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi: sul posto è sopraggiunta l’ambulanza di Seregno soccorso, i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale di Besana. Fortunatamente le condizioni della 59enne soccorsa non desterebbero preoccupazione: la donna è stata infatti trasportata in ospedale in codice verde.

