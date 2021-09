Punta da un calabrone va in shock anafilattico: paura per una 36enne

Momenti di grande preoccupazione questa mattina, lunedì 6 settembre, a Renate dove oltre all'ambulanza è intervenuto anche l'elisoccorso per per prestare le prime cure a due coniugi punti da calabroni.

Punta da un calabrone va in shock anafilattico

In base a quanto è stato possibile accertare marito e moglie erano in giro per il centro cittadino con il loro cane quando, all'altezza di via Papa Giovanni XXIII, non lontano dal cimitero e dalle poste, entrambi sono stati punti da calabroni.

Immediata è scattata la chiamata al numero di emergenza: mentre l'uomo, 44 anni, ha reagito abbastanza bene per la donna, 36enne, sono stati momenti di grande paura. Poco dopo la puntura infatti la 36enne è andata in shock anafilattico.

Dalla centrale operativa Areu hanno subito inviato sul posto l'ambulanza e l'elisoccorso. Proprio gli operatori arrivati in volo da Milano hanno somministrato alla donna una dose di adrenalina, dopo la quale le sue condizioni sarebbero migliorate: il codice dell'intervento è infatti stato derubricato da rosso a giallo.

Al momento entrambi stanno per essere trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Renate.