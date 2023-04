Puntano la pistola al titolare di un centro scommesse e si portano via 2mila euro

Prima hanno atteso fuori dal locale che non ci fossero clienti nel centro scommesse e poi sono entrati a volto coperto e con la pistola in mano. Hanno intimato il proprietario di consegnare l'incasso e così sono riusciti a portarsi via 2mila euro in contante.

Rapina a mano armata quella avvenuta giovedì della scorsa settimana, 20 aprile 2023, nel centro scommesse Sisal di via Burago, a Vimercate. I due malviventi hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale poco dopo le 19.30 circa. Pochi istanti e, minacciando il titolare con l’arma, si sono fatti consegnare un bottino di circa 2mila euro.

Paura in via Burago

Una volta racimolato il bottino i ladri sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce.

Immediato sul posto l’intervento dei Carabinieri di Vimercate che hanno raccolto la denuncia del titolare del centro scommesse. Forze dell'ordine ancora impegnate nelle indagini per risalire all’identità dei due rapinatori.