Punto al viso dalle vespe, 75enne in ospedale. Per soccorrere il pensionato, ieri pomeriggio, venerdì, è atterrato anche l’elisoccorso

Momenti di grande apprensione ieri pomeriggio, venerdì, a Limbiate, per un pensionato punto più volte al viso da alcune vespe. Per soccorrerlo è intervenuto anche l’eliambulanza. Verso le 18 è arrivata la chiamata al 112: il limbiatese, che ha 75 anni, si trovava nel giardino di un’area verde privata di via Gargano, al Villaggio Giovi, quando si è imbattuto nelle vespe che lo hanno punto più volte sul viso, che ha iniziato a gonfiarsi, causandogli difficoltà respiratorie. Un dolore fortissimo che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi, considerata anche la pericolosità di queste punture che possono provocare uno shock anafilattico.

E' atterrato l'elisoccorso

Sul posto si sono precipitate l’ambulanza e l’elisoccorso che è atterrato in un campo vicino: durante le cure sul posto da parte dei sanitari il pensionato è sempre rimasto cosciente, quindi è stato accompagnato all’ospedale in codice giallo per le cure del caso. Con molta preoccupazione numerosi residenti e passanti hanno assistito alle operazioni da parte del personale sanitario. In via Gargano è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale che disciplinato la viabilità per agevolare l’intervento dei soccorritori.