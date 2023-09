Pure roncola e mazza da baseball nei bivacchi dei pusher. Operazione antidroga nel Parco delle Groane: avamposti smantellati dal pattuglione della Polizia Locale

Smantellati i bivacchi degli spacciatori

C'erano pure una roncola e una mazza da baseball nei bivacchi degli spacciatori nascosti nel Parco delle Groane. Strumenti molto pericolosi e probabilmente utilizzati per minacciare e difendere il proprio avamposto che sono stati sequestrati dalla Polizia Locale durante l’ennesimo servizio straordinario nel Parco delle Groane.

Sequestrati una roncola e una mazza da baseball

Lunedì un pattuglione composto da nove agenti dei comandi di Limbiate, Meda e del Parco delle Groane, ha portato a termine l’operazione di “bonifica” dell’area boschiva tra Limbiate, Cesate e Solaro, a ridosso di corso Europa. Nel fitto della vegetazione, la task force di operatori ha trovato diversi accampamenti dei pusher con borsoni, indumenti, sedie e teloni di plastica che sono stati prontamente smantellati. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti persino una roncola e una mazza da baseball artigianale.

Alcuni pusher si sono dati alla fuga

Al momento dell’intervento degli agenti alcuni pusher si sono dati alla fuga nel fitto del bosco riuscendo a dileguarsi. La presenza degli agenti nei boschi, oltre ad aumentare la percezione di sicurezza dei frequentatori del parco, funge da disturbo e deterrente delle attività illecite.

Continuano i controlli nelle vie Lombra e Cisnara

Parallelamente al progetto insieme agli altri comandi della zona, la Polizia Locale di Limbiate prosegue in autonomia i controlli nella zona “calda” dello spaccio pattugliando via Lombra e via Cisnara, concentrandosi in particolare sui consumatori che raggiungono l’area in cerca di sostanze stupefacenti.