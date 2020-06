“Purtroppo scopriamo che le operazioni contro la ‘ndrangheta in Brianza non sono mai finite”

‘Ndrangheta, dopo i 22 arresti il commento del segretario del Partito democratico di Desio, Angelo Paola.

“Promuovere la cultura della legalità”

‘”Non abbiamo mai avuto paura di ricordare cosa accadde qualche anno fa nella nostra città, l’Operazione Infinito. E purtroppo scopriamo che le operazioni condotte dalle forze dell’ordine contro queste organizzazioni non sono mai finite – in Brianza. Qualcuno invece aveva paura a parlarne, alcuni negavano” afferma il segretario cittadino del Pd. Il Partito Democratico di Desio “è sempre stato contro ogni forma di criminalità organizzata. La lotta si può vincere solo se la cultura della legalità è diffusa in tutta la società, tra le istituzioni e nella comunità”.

“Generare gli anticorpi”

“Noi crediamo che la prima cosa da fare per vincere questa lotta sia quella di generare gli anticorpi all’interno della nostra comunità: parlarne, ricordare, conoscere, e far conoscere – prosegue – Da parte nostra continueremo a contrastarla con tutte le nostre forze, non permettendo mai che possano generarsi infiltrazioni di “certe aziende” nella gestione della cosa pubblica. Lo facciamo attraverso la nostra amministrazione e la nostra politica”.

Le azioni da mettere in campo

Per mettere in atto questa azione, “continueremo a promuovere convegni e discussioni sul territorio, per approfondire e confrontarsi sugli strumenti che bisogna sviluppare per rendere sempre più decisa l’azione di contrasto alle organizzazioni a stampo mafioso.

Dall’altra parte continueremo a lavorare anche con i livelli superiori del nostro Partito per far sì che vengano emanate leggi sempre più attente e forti in modo che queste organizzazioni mafiose non abbiano mai più affari”.