Qualche bicchiere di troppo per un 15enne. Malore per una 18enne SIRENE DI NOTTE

Nella notte tra martedì e oggi, mercoledì 22 luglio, due interventi di soccorso: il primo per un 15enne che ha bevuto troppo; il secondo per una 18enne che si è sentita male in strada.

Qualche bicchiere di troppo per un 15enne

Nel dettaglio era da poco passata la mezzanotte quando è stata allertata l’ambulanza per un 15enne che, a seguito di qualche bicchiere di troppo, si è sentito male in via Pertini a Busnago. Sul posto sono giunti i volontari di Vimercate e i Carabinieri del gruppo compagnie Monza. Fortunatamente l’allarme è rientrato poco dopo l’intervento dei sanitari: il giovane si è ripreso e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Malore per una 18enne

Anche la ragazza di 18 anni che ha accusato un malore in via Madonnina a Nova Milanese si è ripresa in fretta. Sul posto, a mezzanotte e dieci è intervenuta, precauzionalmente, l’ambulanza ma i volontari del soccorso hanno concluso l’intervento in posto, senza trasportarla in ospedale.

TORNA ALLA HOME