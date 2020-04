Quarantadue casi positivi a Bellusco: l’aggiornamento del sindaco. Di questi, nove sono deceduti. Stabili invece i casi al Centro Maria Bambina.

Crescono, in linea con l’andamento regionale e provinciale, i casi di Coronavirus accertati sul territorio di bellusco. Secondo l’ultimo aggiornamento del sindaco Mauro Colombo, le persone positive sono attualmente quarantadue, di cui nove purtroppo decedute, come comunicato da Ats Brianza. Invariati invece i casi positivi del Centro Maria Bambina.

“Una parte dei malati – sottolinea il sindaco – sono a casa in sorveglianza attiva mentre molti sono in ospedale”. In aumento anche il numero di persone rientrate al domicilio e guarite.

Il Consiglio Comunale

Mercoledì prossimo intanto sono in programma il Consiglio Comunale e il Consiglio dell’Unione per l’approvazione del bilancio di previsione, adempimento necessario per permettere agli uffici di operare e procedere con gli investimenti. “Sarà anche occasione – spiega Mauro Colombo – per aggiornarci e condividere le prossime iniziative: ho registrato con piacere una bella unità d’intenti nella riunione dei capigruppo, ringrazio sin da ora tutti i consiglieri e credo che, in un momento così difficile per tutti, sapere che il Consiglio Comunale è unito, è senz’altro un’ottima notizia”.

Piante d’ulivo al Cimitero

In occasione della Pasqua imminente – fa sapere l’Amministrazione comunale – verrà eseguita una pulizia generale del cimitero con la rimozione delle essenze sfiorite, così che tutto risulti rispondente alle doverose condizioni di decoro.

“Accolgo con piacere la proposta di alcuni cittadini di posizionare due piante in vaso di ulivo davanti agli ingressi del cimitero, che verranno poi messe a dimora alla fine di questa emergenza. Un gesto simbolico a nome di tutti i belluschesi per ricordare in particolare le persone che ci hanno lasciato in quest’ultimo periodo”.

Benvenuta Giada!

In ultimo il sindaco ha sottolineato una nota positiva in questo periodo di grande sofferenza annunciando la nascita della piccola Giada e facendo i migliori auguri ai neo-genitori Anna e Marco per il lieto evento.

