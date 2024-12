Nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 dicembre 2024, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vimercate, con il supporto della Stazione di Agrate Brianza, hanno arrestato in flagranza di reato quattro cittadini di nazionalità rumena per furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.

Quattro arresti per un furto aggravato in abitazione a Mezzago

L’intervento è scaturito dalla segnalazione di un residente di via Curiel a Mezzago al numero di emergenza NUE112, che denunciava un furto in atto presso il corsello dei box condominiali. I quattro uomini sono stati sorpresi mentre sradicavano una tettoia in rame, piegandola per facilitarne il trasporto. Dopo aver caricato la lastra su un’autovettura, si sono allontanati rapidamente dal luogo del furto.

Grazie al tempestivo intervento dei militari, il veicolo è stato rintracciato nel vicino comune di Sulbiate. Gli occupanti, di età compresa tra i 28 e i 47 anni, tre dei quali già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati fermati e identificati. All’interno dell’autovettura sono stati rinvenuti la lastra in rame e gli attrezzi utilizzati per lo scasso, entrambi posti sotto sequestro.

Gli indagati sono stati dichiarati in arresto e immediatamente informato il Magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Monza, che ha disposto la loro presentazione all’udienza con rito direttissimo. Nella mattinata del 17 dicembre, il Tribunale in composizione monocratica ha convalidato l’arresto e disposto l’immediata associazione dei quattro alla Casa Circondariale di Monza.