Quattro auto incendiate a Limbiate. L’allarme è scattato alle 4,30 di ieri, domenica, in un parcheggio di via Alberto Da Giussano. Esclusa l’origine dolosa

Sarebbe partito da una Citroen Saxo l’incendio divampato all’alba di ieri, domenica 5 febbraio, e che ha coinvolto in tutto quattro auto, causando ingenti danni ai veicoli. L’allarme è scattato alle 4,30 in un parcheggio di via Alberto Da Giussano, al quartiere Villaggio Giovi di Limbiate. Le fiamme, divampate appunto dalla Saxo parcheggiata, come accertato dai Carabinieri, si sono rapidamente propagate alle altre auto in sosta ai lati della vettura: una Dacia Sandero, una Fiat Panda e una Opel Corsa.

Accorsi i Vigili del Fuoco

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco dai distaccamenti di Desio e Bovisio Masciago che si sono prontamente messi all’opera per spegnere le fiamme. Sono intervenuti anche i Carabinieri di Limbiate e Varedo che hanno subito avviato le indagini. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento, tuttavia non sono stati rinvenuti elementi tali da ricondurre l’evento a un’origine dolosa, sembra dunque più verosimile l’ipotesi di un surriscaldamento o un mancato raffreddamento della vettura da cui è scaturito il rogo.