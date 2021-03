Quattro giovani sbandano e si schiantano contro un palo in auto: miracolati SIRENE DI NOTTE

Quattro giovani, tutti ventenni, sbandano in auto e si schiantano contro un palo della luce: fortunatamente stanno tutti bene e possono dirsi miracolati.

Bruttissimo incidente stradale che non ha avuto gravi conseguenze, se non tanto spavento, quello avvenuto ieri sera, sabato 6 marzo 2021, intorno alle 22 a Carate Brianza in viale Sabotino, la strada che da Costalambro raggiunge Vergo Zoccorino.

Le foto dell’incidente

A bordo della vettura tutti ventenni

A bordo di una automobile c’erano 4 giovani.

Per cause ancora da accertare l’autista del mezzo prima ha perso il controllo del mezzo e successivamente è andato a sbattere contro un palo dopo aver sbandato. A bordo del mezzo, dicevamo, c’erano tre ragazzi di 20 anni e uno di 21.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri di Seregno, ambulanze, l’automedica e due mezzi dei Vigili del Fuoco di Monza, oltre al carroattrezzi.

Tutti e quattro gli occupanti dell’automobile sono stati trasportati per accertamenti negli ospedali di Carate Brianza e Monza. Fortunatamente le loro condizioni di salute non destano preoccupazione.

Malore a Seveso i piena notte

Sempre nella notte i sanitari del 118 hanno soccorso, una manciata di minuti prima delle 5 del mattino una donna di 29 anni colta da malore in via Borromeo. La vittima è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Desio.