Quattro nuove auto elettriche per il Comune di Seveso

Politica "green" per il Comune di Seveso che aggiunge quattro nuove vetture al proprio parco auto.

Quattro nuove auto per il Comune

Il Comune di Seveso continua con la sua politica "green" e aggiunge al proprio parco auto quattro ulteriori nuovi veicoli a propulsione elettrica del segmento City Car. Sono state consegnate martedì 21 febbraio e sono state acquistate grazie a un cofinanziamento di Regione Lombardia "Bando Rinnova Veicoli 2022", la misura di incentivazione per il rinnovo del parco veicolare dei soggetti pubblici lombardi. Il Comune ha contribuito con una quota pari al 20 per cento; la condizione per poter essere ammessi è stata quella di demolire altrettanti veicoli con classe ambientale fino a Euro 3.

Le assegnazioni

Le quattro automobili a emissioni zero sono state assegnate rispettivamente all'Ufficio Messi, all'Ufficio Ecologia, ai Servizi Sociali e all'Area Territorio. Ad oggi i veicoli del Comune a totale trazione elettrica salgono a quota sei, in quanto il Comando di Polizia Locale ne ha già due nella propria disponibilità.