Sono quattro le persone trasportate in ospedale nella tarda serata di ieri, mercoledì 18 marzo 2020, per malori. Fortunatamente nessuno sarebbe in gravi condizioni.

Quattro persone in ospedale per malore

Nella serata di ieri i soccorritori hanno effettuato quattro interventi di soccorso per malore in Brianza. Poco dopo le 21 la chiamata al numero di emergenza è giunta da Seregno per un uomo di 46 anni che si è sentito male in via Milano. Il 46enne è stato soccorso dai volontari locali e, dopo le prime cure, trasportato in ospedale a Desio in codice verde.

Condizioni buone anche per il 52enne soccorso a Monza, in via Toniolo, intorno alle 21.26. L’uomo ha accusato un malore ed è stato soccorso dalla Croce Bianca di Biassono intervenuta sul posto assieme agli agenti della Polizia ferroviaria di Monza. Dopo una prima valutazione sul posto il 52enne è stato accompagnato all’Ospedale San Gerardo per ulteriori accertamenti.

A Desio invece è stata soccorsa una 15enne in via Gabellini. La ragazza si è sentita male intorno alle 22.20. Immediato l’intervento della Croce Rossa locale e dei Carabinieri della Compagnia di Desio. Fortunatamente le sue condizioni non sono sembrate particolarmente preoccupanti ma è stato comunque disposto il trasferimento all’ospedale locale in codice verde.

Infine segnaliamo, alle 23.30, l’intervento dei volontari di Seregno Soccorso in via Matteotti. Qui un uomo di 40 anni ha accusato un lieve malessere che ha reso necessario l’intervento dell’ambulanza. Sul posto i sanitari hanno accertato le condizioni di salute del 40enne giudicandole non gravi ma disponendo il trasferimento in ospedale a Desio per accertamenti.