Quattro sedicenni si allontanano da una comunità: una rientra. Proseguono le ricerche delle altre tre

AGGIORNAMENTO DELLE 18: Una delle quattro sedicenni che ieri si era allontanata dalla Comunità riabilitativa di Renate è rientrata nella struttura. Proseguono le ricerche delle altre tre ragazze

Sono in corso da ieri, lunedì 3 aprile, le ricerche di quattro ragazze di appena 16 anni ospitate presso la Comunità terapeutico-riabilitativa di via Imbonati a Renate. Comunità che si occupa solo ragazze minorenni, provenienti non solo dalla provincia di Monza e Brianza ma anche da quelle limitrofe.

Le giovanissime, in base a quanto è stato possibile accertare, si sono allontanate volontariamente dalla comunità nel pomeriggio di ieri lasciando nella struttura anche i cellulari.

E' stata una educatrice della struttura a far scattare l'allarme e a presentare denuncia di scomparsa ai Carabinieri della Compagnia di Seregno, che hanno subito fatto scattare le indagini e le ricerche volte al ritrovamento delle quattro giovani.