Il provvedimento nei confronti del My Way café è stato disposto in seguito ad una violenta lite con feriti e gravi motivi di sicurezza pubblica

Questura chiude per venti giorni un bar di Nova Milanese. Il provvedimento nei confronti del My Way café è stato disposto in seguito ad una violenta lite con feriti e gravi motivi di sicurezza pubblica

Questura chiude per venti giorni un bar di Nova Milanese

Nella mattina di oggi, sabato 2 aprile, agenti della Questura di Monza e della Brianza della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - Squadra Volante, hanno eseguito il provvedimento di chiusura ex art. 100 Tulps (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) per una durata di 20 giorni nei confronti del pubblico esercizio “Bar My Way Cafè” di Nova Milanese. Il provvedimento cautelare è stato disposto dal Questore della provincia di Monza e della Brianza Marco Odorisio per motivi di sicurezza pubblica.

La violenta lite

In particolare, nella notte del 27 febbraio si verificava una violenta lite da parte di alcuni avventori presenti nel locale in occasione di una festa di compleanno, uno dei quali armato di manganello telescopico. Infatti verso le ore 2 pervenivano al numero unico di emergenza diverse richieste di intervento presso il Bar My Way Cafè ove era in corso un’aggressione perpetrata da avventori del bar, che, dopo aver avuto un diverbio con l’addetto alla sicurezza, senza apparente motivo aggredivano un avventore ed un dipendente dell’esercizio come già detto addirittura utilizzando un manganello telescopico.

Il locale era già stato chiuso nel 2020

Il 118 intervenuto sul posto prestava le prime cure ai feriti, che venivano successivamente trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale di Desio, per le cure del caso, medicati e dimessi con prognosi di alcuni giorni. Il locale in questione già in passato era stato teatro di violenti risse e turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, motivo per il quale in data 4 agosto 2020 veniva disposta dal Questore di Monza e della Brianza la sospensione della licenza per 7 giorni. A seguito dei recenti ed ulteriori fatti violenti, perveniva anche una segnalazione da parte della stazione Carabinieri di Nova milanese che confermava la sussistenza di criticità riconducibili alla clientela del citato locale, tanto da suscitare senso di insicurezza e preoccupazione tra gli stessi residenti.

I controlli dei giorni scorsi

Infatti dagli ulteriori approfondimenti a cura dell’Ufficio Polizia Amministrativa di Sicurezza della Questura, emergeva che nonostante il locale fosse già stato destinatario di un provvedimento ex art. 100 Tulps, ha continuato ad essere abituale ritrovo di persone già note alle Forze dell'ordine dedite all’uso smodato di bevande alcoliche, come attestato dai numerosi controlli svolti e dai servizi straordinari predisposti dalla Questura ed effettuati unitamente alla Polizia Locale di Nova Milanese nei giorni scorsi, attività durante le quali sono stati identificati numerosi soggetti con precedenti di polizia per reati inerenti gli stupefacenti, furto, ricettazione, resistenza, minaccia, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, minaccia, porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

E' la seconda sospensione

Sussistendo i presupposti normativi ex art. 100 Tulps ed accertati i rischi per la sicurezza pubblica e la sicurezza dei cittadini, il Questore della provincia di Monza e della Brianza ha disposto la sospensione dell’attività con chiusura per 20 giorni del “Bar My Way Cafè”, e trattandosi di seconda sospensione sarà proposto al Comune di Nova Milanese di valutare l’adozione della revoca della licenza.

Si tratta del terzo provvedimento di chiusura disposto da Questore Marco Odorisio, dopo quelli eseguiti nel capoluogo rispettivamente lo scorso 20 gennaio e 17 febbraio