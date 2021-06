Quindicenne trovato morto in casa: Concorezzo sotto shock. Il ritrovamento del corpo senza vita è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 giugno 2021. Indagini ancora in corso.

Il dramma in via Garibaldi

Il dramma si è consumato questo pomeriggio in via Garibaldi, a Concorezzo. Il corpo senza vita di un ragazzo di 15 anni è stato rinvenuto all'interno della sua abitazione. Inutile l'intervento dei soccorritori, giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica: per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Indagini in corso

Sul posto sono presenti i Carabinieri di Concorezzo e della Radiomobile di Vimercate, coadiuvati in precedenza dagli agenti della Polizia locale di Concorezzo. Le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto questo pomeriggio sono ancora in corso: tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.

Seguiranno aggiornamenti.