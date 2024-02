Raccolte quasi 200 firme per sostenere il bar "Ghe Sem"

«Chiediamo la libertà di musica, cultura e aggregazione sociale al locale Ghe Sem». E’ l’oggetto della petizione lanciata sulla piattaforma di Change.org a difesa del bar Ghe Sem del centro sportivo di via Santa Caterina da Siena a Sovico.

Petizione a difesa del Ghe Sem

Come riportato in un servizio uscito di recente sul Giornale di Carate, il titolare, Daniele Sala, si era rivolto al nostro settimanale per segnalare come le continue lamentele da parte dei vicini, che ripetutamente richiedono l’intervento dei Carabinieri, danneggiasse l’immagine del locale diventato «punto di ritrovo per tanti giovani e anziani - si legge nella petizione online che in pochi giorni ha già raccolto quasi 200 firme - Azioni che stanno mettendo a rischio la sopravvivenza del punto d'incontro. La petizione serve per sostenere la libertà musicale e culturale al Ghe Sem e per chiedere che cessino in controlli ingiustificati sul locale».

Raccolte quasi duecento firme

In pochi giorni dal lancio della petizione online sono state raccolte ben 184 firme: "Il locale è diventato un punto di ritrovo fondamentale per molti abitanti di Sovico - si legge nel testo - Giovani e anziani si riuniscono in questo luogo pacifico per lo scambio sociale e culturale. Sovico è noto da anni come il paese della musica, una tradizione che il locale ha mantenuto viva. Tuttavia, recentemente il locale è stato oggetto di controlli continui da parte delle forze dell'ordine a causa delle lamentele infondate di un singolo cittadino. Queste azioni stanno mettendo a rischio la sopravvivenza del nostro amato punto d'incontro. Il gestore del Ghe Sem ha fatto tutto il possibile per mantenere aperto questo spazio importante per la nostra comunità. La musica prodotta dal locale rispetta sempre i limiti dei decibel consentiti. Nonostante ciò, le continue vessazioni stanno rendendo difficile continuare l'attività. Chiediamo alle autorità locali di riconoscere l'importanza del Ghe Sem come luogo d'incontro sociale e culturale nel nostro paese. Chiediamo che cessino i controlli ingiustificati sul locale solo perché un singolo cittadino si sente infastidito dalla presenza della musica. Firmate questa petizione per sostenere la libertà musicale e culturale al Ghe Sem".

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 20 febbraio 2024.