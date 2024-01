Raduno di moto illegale, blitz della Polizia Locale: venti identificati

Raduno di moto illegale a Seregno, blitz della Polizia Locale: venti identificati, sanzioni pesanti e fermi amministrativi.

Raduno di moto illegale e gare per misurarsi in manovre spericolate

Da qualche giorno, nei gruppi dei vari social network, girava una locandina che promuoveva un evento che si sarebbe tenuto nella giornata di oggi, sabato 13 gennaio, durante la pausa pranzo, nella zona artigianale attigua a via Strauss. A quanto risulta, i membri di una sedicente associazione, che è poi risultata essere inesistente, avevano organizzato un raduno di giovani scooteristi e motociclisti per misurarsi in accelerazioni, impennate ed altre manovre spericolate. L'iniziativa da come si presentava sembrava simile a quella avvenuta nello scorso marzo a Biassono, in cui perse la vita un giovane motociclista. Il Corpo di Polizia Locale di Seregno non ha però sottovalutato le informazioni confidenziali acquisite e ha svolto accertamenti anche sui social network . Rilevato che il pericolo era effettivo, è stato predisposto un servizio ad hoc per bloccare la manifestazione.

L'operazione pianificata nei dettagli

Per il blitz in via Strauss sono stati impiegati gli equipaggi del Nucleo di sicurezza urbana e del Nucleo autoradio. L'area è stata monitorata con scooter privi di livree e un veicolo in borghese. L'operazione è stata pianificata in modo da evitare rischiosi inseguimenti e fughe. Non appena una ventina di giovani si sono radunati nell'area con i propri veicoli sono state fatte intervenire diverse autoradio della Polizia Locale. Ha partecipato alle operazioni anche un equipaggio della locale stazione dei Carabinieri. Sono stati identificati venti ragazzi, sia maggiorenni che minorenni, residenti in diversi Comuni del circondario. Comminate sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada per quasi 10mila euro. Inoltre, sono stati applicati due fermi amministrativi, due sequestri, un ritiro di targa. Una persona è stata sanzionata per guida senza patente, un ciclomotore per essere stato "truccato".

Tra i mezzi presenti alcuni non potevano circolare

Tra i mezzi presenti al raduno alcuni non erano mai stati immatricolati e non potevano circolare, altri erano privi di assicurazione e revisione. Nei prossimi giorni verranno valutate ulteriori violazioni a carico degli organizzatori, secondo quanto previsto dal testo unico sulle leggi di Pubblica sicurezza. Tra i partecipanti, è stato fermato anche un soggetto che da alcune settimane sfidava le pattuglie delle Forze dell'ordine, circolando in pieno centro a Seregno con una moto di grossa cilindrata non immatricolata, e impennando alla vista dei veicoli di servizio.