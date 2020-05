Raffaele ed Ester si sono detti sì… in mascherina

E’ un sì decisamente diverso dal solito quello pronunciato dal 37enne giussanese Raffaele Carbonelli e dalla 28enne brioschese Ester Concilio, lunedì l’altro nel Municipio di Briosco. I testimoni e il sindaco Antonio Verbicaro, protetti con guanti e mascherina, erano gli unici ammessi alle nozze.

Il Covid non ferma l’amore

Neppure il Covid-19 ha fermato i due innamorati, uniti da una potente determinazione. Non si sono scoraggiati di fronte all’imperativo categorico di manzoniana memoria «Questo matrimonio non s’ha da fare» che sta inducendo molti promessi sposi a posticipare la cerimonia. Il loro è un amore nato grazie ad amici comuni, proprio quelli con cui avrebbero voluto condividere la gioia di quel giorno speciale, che si sogna fin da bambini e che si vorrebbe perfetto.

Nonostante tutto – raccontano i coniugi – è stato più bello del previsto. L’idea del ricevimento piace a tutti ma quel che conta è la vita che passeremo insieme; il resto passa in secondo piano.

Abito da sposa ordinato via web, trucco e acconciatura fai da te e bouquet con rose e gerbere bianche, unici fiori disponibili al momento.

“Ci siamo arrangiati in questo modo; i vestiti scelti non erano pronti”. Per pranzo, lasagne, costine con patate e torta di fragole, pistacchio e cioccolato: “Ci siamo ritrovati in famiglia, mantenendo le distanze di sicurezza”. Il viaggio di nozze in crociera in Egitto e la festa con i cari sono rimandati a giugno 2021.

