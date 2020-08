Raffica di furti in casa in Brianza: due arresti. Negli scorsi giorni i Carabinieri della Compagnia di Merate, a parziale conclusione di una attività d’indagine sul contrasto del fenomeno dei furti in abitazione, hanno arrestato P.M., 24enne e P.M., 33enne, entrambi cittadini albanesi, regolari sul territorio nazionale. L’arresto è avvenuto in esecuzione della misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Monza.

L’attività investigativa condotta dai Carabinieri del NORM della Compagnia di Merate ha consentito alla Procura della Repubblica di Monza di richiedere la misura restrittiva a carico dei due, evidenziando specifiche responsabilità penali in merito a sette furti in abitazione (di cui 3 tentati), commessi nei mesi da dicembre 2019 a febbraio 2020, in comuni delle provincie di Lecco (Lomagna), Monza Brianza (Seregno, Burago Molgora, Meda e Cesano Maderno), Varese (Samarate) e Milano (Paderno Dugnano). Il più giovane dei due è stato rintracciato e arrestato a Robbiate mentre il 33enne si trovava già nella casa Circondariale di Lodi. Sono tuttora in corso accertamenti per delineare ulteriori responsabilità a carico di eventuali complici.

