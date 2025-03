Raffica di furti nel fine settimana: arrestati due ladri

Sono stati arrestati i due ladri ritenuti responsabili della raffica di furti avvenuta nel fine settimana a Usmate Velate: i due malviventi avrebbero colpito in particolar modo la zona del Centro commerciale di via Deledda.

Raffica di furti nel fine settimana a Velate

I colpi sono avvenuti tra venerdì e sabato. Nel mirino dei ladri box e cantine, ma anche negozi come la pizzeria e la farmacia, ultima "tappa" del raid notturno. Ad accorgersi dell'incursione è stato lo stesso titolare grazie all'antifurto collegato al proprio cellulare. Immediatamente è partita la chiamata al 112, con i Carabinieri della stazione di Arcore che si sono precipitati in zona intercettando i due ladri intenti a dirigersi verso altre attività del circondario.

L'arresto

In manette sono così finiti due uomini di origine romena. Addosso avevano ancora la refurtiva dei colpi appena messi a segno: qualche centinaia di euro, tre computer portatili usati e un portafogli. Nello zaino di uno di loro sono stati ritrovati anche gli attrezzi da scasso utilizzati nel raid. I due balordi sono stati individuati mentre giravano per il paese a bordo di due biciclette, che poi sono risultate anch'esse rubate.

Processo per direttissima

Accompagnati in caserma per gli accertamenti di rito, nella mattina seguente sono stati immediatamente giudicati per direttissima in Tribunale a Monza. I due, davanti al giudice Carlo De Marchi, hanno dichiarato di aver agito unicamente allo scopo di racimolare i soldi per procurarsi della droga. Motivazione alquanto plausibile dal momento che anche in tribunale si sono presentati in evidente stato di alterazione a causa di stupefacenti. Al termine del processo, uno dei due due, pluripregiudicato, è stato condotto in carcere; l'altro, incensurato, è stato denunciato a piede libero.