Diversi gli interventi di soccorso nella notte in Brianza da parte degli operatori del 118. Nelle ultime ore si sono verificati incidenti e diverse persone si sono sentite male per intossicazione da alcol.

Raffica di interventi di soccorso nella notte per incidenti e intossicazioni

Nel dettaglio segnaliamo un 22enne soccorso in piazza Marconi a Vimercate poco prima delle 2. Il giovane ha accusato un malore dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo ed è stato necessario l'intervento dell'ambulanza di Avps Vimercate. I volontari hanno prestato al ragazzo le prime cure sul posto per poi trasportarlo in codice giallo in ospedale.

Incidente auto moto a Lentate

A mezzanotte e trenta invece l'intervento dei volontari dell'Avis Meda e della Croce rossa di Lentate assieme all'automedica, a Lentate sul Seveso, sulla Nazionale dei Giovi. Qui poco prima si è verificato un incidente che ha visto coinvolti un'auto e una moto. Due le persone soccorse: un 33enne e un uomo di 53 anni. Dopo le cure sul posto uno dei due è stato trasportato in codice giallo all'Ospedale San Gerardo di Monza. Rilievi affidati ai Carabinieri della compagnia di Seregno.

Scontro tra auto a Lissone

Nella tarda serata di ieri un altro incidente, questa volta a Lissone, in via Statuto dove, intorno alle 23.20 due auto sono entrate in collisione per cause ancora da chiarire. Cinque le persone coinvolte di età compresa tra i 21 e i 49 anni. Sul posto due ambulanze, gli agenti della Polizia locale di Lissone e i Carabinieri della Compagnia di Desio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo serio e le ambulanze sono ripartite verso l'ospedale in codice verde.

Monza, 15enne soccorso per intossicazione etilica

Nella serata di ieri segnaliamo anche un ragazzo di 15 anni soccorso in viale Romagna a Monza per intossicazione da alcol. Il ragazzino si è sentito male dopo le 22.40 e sul posto si sono portati gli operatori sanitari della Croce rossa di Cinisello e i Carabinieri del Gruppo Compagnie Monza. Le condizioni del 15enne sono apparse subito abbastanza serie e infatti l'ambulanza è ripartita alla volta dell'Ospedale San Gerardo in codice giallo.

Intossicazione a Lentate

Anche un ragazzo di 33 anni è finito in ospedale a Desio in codice giallo dopo essere stato soccorso in via 24 Maggio a Lentate intorno alle 23.20. Il 33enne si è sentito male dopo aver bevuto troppo ed è stato necessario l'intervento dei volontari della Croce rossa locale.