Ragazza accoltellata a Giussano, ad aggredirla sarebbe stato l'ex findanzato

Sarebbe l'ex fidanzato, l'uomo che oggi, lunedì 9 dicembre, ha aggredito con una coltellata alla schiena una giovane di 24 anni nei pressi del centro commerciale di via Prealpi a Giussano.

Ragazza accoltellata a Giussano, ad aggredirla sarebbe stato l'ex findanzatoA

Si tratterebbe di Said Cherrah, 26 anni.

L'aggressione, lo ricordiamo è avvenuta intorno alle 13.30 e sul posto sono giunte a sirene spiegate l'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense e l'automedica, ambedue attivate in codice rosso. La 24enne sarebbe in gravissime condizioni.

In base a quanto emerso quella di oggi non sarebbe la prima aggressione subita dalla giovane da parte del ragazzo: nel novembre 2023 Said Cherrah era stato arrestato perché, dopo aver pedinato la ex compagna sul luogo di lavoro, l'aveva aggredita gettandole addosso dell'acido muriatico, procurandole ustioni e abrasioni al volto. L'uomo in quell'occasione aveva violato il divieto di avvicinamento alla giovane.

E ancora prima, nell'agosto sempre del 2023, aveva perpetrato altre violenze sempre nei confronti dell'ex compagna. La donna aveva in passato già sporto querela per atti persecutori nei suoi confronti.

Secondo quanto si apprende l'uomo era ai domiciliari.