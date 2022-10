Ragazza 20enne investita mentre attraversa la strada

Nella serata di domenica in via Ripamonti a Seregno investita da un'auto una ragazza 20enne. E' stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale San Gerardo.

Investita mentre attraversa la strada

Incidente nella serata di ieri, domenica 23 ottobre, all'altezza del civico 25 di via Ripamonti, nei pressi dello skate park in zona San Carlo a Seregno. Un'auto, modello Ford Ka, ha investito una ragazza di 20 anni mentre attraversava le strisce pedonali. La vettura, condotta da donna 36enne, procedeva ad andatura moderata. A causa dell'impatto il pedone ha riportato alcune escoriazioni.

Trasportata in ospedale a Monza

Sul posto è accorso il personale del 118 con l'ambulanza di Seregno Soccorso oltre ai Carabinieri della Compagnia locale per i rilievi. La 20enne è stata poi trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza, in codice giallo. Illesa la conducente dell'utilitaria. L'investimento è avvenuto in un tratto di strada scarsamente illuminato nelle ore serali e notturne. Nello stesso nosocomio è stato ricoverato il centauro ferito in un altro incidente, lo stesso giorno, a Monza.