Ragazzina accusa un malore in strada SIRENE DI NOTTE

Diversi interventi di soccorso nella notte appena trascorsa. Una ragazzina di 15 anni soccorsa a Ronco Briantino, infortunio a Monza e un 41enne soccorso in autovettura ad Agrate.

Ragazzina accusa un malore in strada

Pochi minuti dopo la mezzanotte l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in via Sant’Antonio a Ronco Briantino un’ambulanza per una giovane di 15 anni che ha accusato un malore in strada. La ragazzina è stata visitata sul posto e poi trasportata in ospedale a Vimercate in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Infortunio a Monza

Intorno a mezzanotte e mezza invece i volontari della Croce rossa di Monza e Brianza hanno soccorso un ragazzo di 27 anni rimasto vittima di un infortunio in via Grassi a Monza e trasportato in codice verde al San Gerardo. Sul posto anche gli agenti della Questura di Monza.

Soccorso persona in autovettura

Infine segnaliamo l’intervento di ambulanza, Carabinieri e Vigili del fuoco ad Agrate per un soccorso persona in autovettura. L’uomo, 41 anni, è stato poi accompagnato in ospedale a Vimercate in codice verde.

