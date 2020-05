A Seregno ragazzina in bicicletta investita da un autocarro in via allo Stadio, nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio. Ferita una 11enne trasportata in ospedale in codice giallo. La ruota posteriore del velocipede è finita sotto il rimorchio.

Ragazzina investita da un autocarro

Poco dopo le 14.30 una ragazzina di 11 anni è stata investita da un autocarro all’altezza del civico 20 di via allo Stadio, a ridosso del centro storico. Per cause in corso di accertamento, la minorenne ha perso il controllo della bicicletta ed è stata urtata dal rimorchio dell’autocarro che viaggiava in direzione di corso Matteotti.

La bicicletta è finita sotto il camion

Dopo l’urto la ragazzina è caduta sull’asfalto mentre la ruota posteriore della sua bicicletta è finita sotto i pneumatici del rimorchio. Sul posto sono accorsi l’Automedica e l’ambulanza della Croce verde lissonese per prestare i soccorsi. Per fortuna le condizioni della 11enne non erano così gravi come si poteva temere in base alla dinamica del sinistro. In via allo Stadio sono arrivati due equipaggi della Polizia locale per i rilievi del sinistro e per regolare il traffico, con il senso unico alternato nel tratto interessato dai soccorsi.

La minorenne in ospedale

Dopo i primi soccorsi la ragazzina è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Desio. Comprensibilmente preoccupati il padre della ragazzina, che viaggiava in bicicletta davanti a lei, e l’autista del camion. L’incidente ha provocato code e rallentamenti in entrambe le direzioni. Non è la prima volta che si verifica un incidente in quel tratto di strada.

