Ragazzini molesti e aggressivi, in 10 nei guai

Diversi gli episodi segnalati, presso le piscine comunali di via Conciliazione, tanto che il gestore della struttura si è rivolto alla Polizia locale. Vandalismi anche nelle piazze del centro storico.

Dieci giovani identificati

Disturbavano i cittadini, sia in piscina, sia in centro città importunando persone e vandalizzando vetrine con scritte e graffiti. Atteggiamenti ripetuti che sono stati fermati grazie all'intervento degli agenti della Polizia locale e dei Carabinieri. Dieci ragazzini, tra i 16 e i 18 anni sono stati identificati, nei giorni scorsi. Sono tutti residenti a Giussano e nei comuni vicini. L’intervento si è reso necessario a seguito di reiterati comportamenti in palese violazione del regolamento della piscina e dopo la segnalazione da parte del gestore della struttura alle Forze dell'ordine.

Vandalismi anche in centro

La medesima compagnia di ragazzi è stata successivamente anche identificata nei pressi di piazza Roma e piazza San Giacomo, dove teneva comportamenti manifestamente contrari al vivere civile: per questo motivo, è stata ammonita dagli agenti di Polizia Locale e diffidata dal ripetere comportamenti similari.

Sono in corso anche ulteriori approfondimenti per identificare i responsabili di alcuni graffiti e tag che, nei giorni scorsi, hanno imbrattato alcune delle vetrine situate nel Ccentro storico e alcuni elementi di arredo urbano comunale che sono già stati ripuliti dal personale comunale.

A seguito delle indicazioni ricevute, è stato anche visionato l’impianto di videosorveglianza presente sul territorio al fine di individuare i possibili autori o di acquisire dettagli utili a fini investigativi.

Il sindaco

Il Comune di Giussano ha avviato un tavolo di lavoro, riunendo più settori e creando un’interlocuzione diretta fra Polizia Locale e Settore Servizi Sociali. Già nei giorni scorsi, sono state poste le basi per sviluppare un percorso che, attraverso il coinvolgimento di una figura esperta nel campo della devianza minorile, porti a prevenire situazioni di povertà educative e conseguenti comportamenti di criticità sociale.

«Sono i primi episodi di una certa gravità che interessano così da vicino il nostro centro storico, ma sono campanelli d’allarme a cui vogliamo rispondere con immediata fermezza – ha evidenziato il sindaco Marco Citterio – Polizia Locale e Carabinieri sono prontamente intervenute presso il centro natatorio. Oltre all’identificazione dei responsabili, hanno pianificato una collaborazione reciproca per monitorare questa aree, frequentate da centinaia di persone in questo periodo estivo. La stessa attenzione sarà posta sul nostro centro storico, dove vogliamo che residenti, esercenti e clienti possano sentirsi al sicuro e non debbano convivere con schiamazzi o, peggio, con imbrattamenti e vandalismi. L’attenzione delle istituzioni resta alta allo scopo di far vivere un’estate tranquilla a tutta la cittadinanza».

