Ragazzini scalano una ciminiera della ex Snia alta decine di metri. La Polizia Locale li ha fatti scendere e ha chiamato i genitori

Scalata la ciminiera alta decine di metri

Si erano arrampicati su una ciminiera dell’area ex Snia di Varedo, la Polizia Locale è tempestivamente intervenuta e li ha fatti scendere. Nei guai tre minorenni che nei giorni scorsi avevano raggiunto la cima della torre, alta diverse decine di metri, ma sottovalutando il grosso pericolo di scalare un manufatto abbandonato da anni, oltre tutto senza alcun tipo di protezione e introducendosi senza autorizzazione in una proprietà privata.

L'intervento della Polizia Locale

La pattuglia della Polizia Locale è intervenuta nel sito dismesso in seguito ad una segnalazione: una volta giunti ai piedi della ciminiera vicino al supermercato Iperal, alta più di cinquanta metri, hanno trovato un ragazzo che stava aspettando i due amici che avevano appena raggiunto la vetta dopo essersi arrampicati dalla scaletta esterna in metallo e ormai inutilizzata da anni, quindi non in sicurezza.

I tre minori portati in comando

Gli agenti hanno quindi intimato loro di scendere con la massima cautela. Una volta a terra i tre minori sono stati portati nel comando di via San Giuseppe dove gli agenti hanno telefonato ai genitori per informarli del gesto compiuto dai figli e per chiedere loro di venirli a prendere.

Non è la prima volta

Non è la prima volta che qualche ragazzo si avventura nella scalata delle torri del sito industriale dismesso. Meno di un mese fa un giovane influencer con migliaia di followers aveva filmato e postato il video della sua impresa sui suoi canali social. Anni fa altri giovani avevano fatto la stessa cosa per scattarsi un selfie in cima alla torre e riprendere la scalata con la telecamera GoPro.