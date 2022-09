Hanno pensato di trascorrere un pomeriggio diverso intrufolandosi all'interno dell'area dismessa ex Perego di Villasanta.

Ragazzini si intrufolano in una fabbrica dismessa, arrivano gli agenti della Polizia locale

Si tratta di tre ragazzini, tutti minorenni e residenti a Monza, sorpresi dagli agenti della Polizia locale intorno alle 17 di lunedì 5 settembre. I ragazzi sono riusciti a penetrare nello stabile ma alcuni residenti, allarmati dagli schiamazzi provenienti dall'area, hanno chiamato il comando di Villa Camperio.

Gli agenti sono intervenuti tempestivamente e e i tre giovani, che erano arrivati a Villasanta in bicicletta, sono stati condotti in comando, identificati e affidati alle famiglie, convocate dagli agenti. Per loro anche una segnalazione alla Prefettura per il possesso di una piccola quantità di hashish, ad uso personale.

“Rivolgiamo a episodi di questo genere una particolare attenzione - ha sottolineato il comandante Maurizio Carpanelli - non solo in un’ottica di rispetto della legalità, ma anche e soprattutto a garanzia della sicurezza. In un luogo come una fabbrica dismessa, i ragazzini rischiano di farsi male”.

(foto archivio)