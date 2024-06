Una denuncia contro ignoti e un esposto contro un gruppetto di ragazzini «maleducati». E’ stata una settimana da dimenticare (non bastassero i capricci del meteo) per la piscina comunale di via Serao a Desio.

Ragazzini terribili: esposto ai Carabinieri

Nello scorso fine settimana l’episodio più eclatante sul quale ora stanno indagando i Carabinieri: un’intrusione in piena notte da parte di ignoti che hanno provocato ingenti danni e hanno costretto i responsabili della struttura a tenere chiuso un giorno il centro natatorio per ripristinare una situazione di normalità.

Del resto, altre soluzioni non ce n’erano: cesti interi di sabbia usata per i posacenere buttati in acqua, i cordoli delle corsie distrutti, sdraio rotte o buttate in piscina e altri danneggiamenti e dispetti.

Questa la sconsolante «fotografia» che l’altro sabato si sono trovati di fronte Maurilio Casertano, il gestore del centro, e i suoi collaboratori.

Tanto da essere appunto costretti a tenere chiusa la piscina per quella giornata.

Per quanto riguarda i danni, la stima è stata di 500 euro, oltre al mancato incasso per la chiusura della piscina del nuoto libero, altri 500 euro, calcolati sulla base del costo del biglietto (5 euro) e la media degli ingressi (100).

«Se i responsabili verranno identificati, è chiaro che dovranno rispondere di questi danni», commenta Casertano.

Indagini in corso

Anche perché nel frattempo, nei giorni seguenti, alla reception della piscina è arrivata la telefonata di un giovane che si è autodenunciato per quanto commesso all’interno della struttura segnalando al contempo i nominativi di due compagni di «bravata» entrati in azione nottetempo con lui.

Gli uomini dell’Arma stanno ora verificando l’attendibilità della «confessione» e la responsabilità dei tre amici.

Il gestore del centro natatorio conosce invece purtroppo bene quei quindici ragazzini che ormai da qualche tempo sono utenti «indesiderati» e nei confronti dei quali è stato presentato un esposto ai Carabinieri.

Qualche giorno dopo l’incursione notturna, martedì scorso, 18 giugno, la compagnia di amici si è infatti resa protagonista di comportamenti intollerabili all’interno della struttura.

Atteggiamenti molesti verso le altre persone presenti nell’impianto, l’«occupazione» delle vasche dedicate ai bambini, il rifiuto di «integrare» il pagamento del biglietto dopo essere stati tutto il giorno in piscina invece delle quattro ore stabilite inizialmente all’ingresso nella struttura, al mattino.

Questo l’elenco di comportamenti irrispettosi e fuori dalle regole che hanno portato Casertano a diffidare i giovani dall’entrare fino a data da destinarsi nel centro, oltre all’esposto nei loro confronti presentato ai Carabinieri.