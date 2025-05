Intervento di diversi mezzi di soccorso, oltre agli agenti della Polizia locale, poco prima delle 16.30 di oggi, martedì 13 maggio a Mezzago per soccorrere un ragazzino di 12 anni.

Ragazzino investito: sul posto anche l'elisoccorso

Il giovanissimo sembra fosse in bicicletta in via Biffi, nella zona del parchetto comunale, quando sarebbe stato investito da un mezzo, forse una moto.

Immediatamente sono scattati i soccorsi: sul posto, come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, sono intervenuti l'ambulanza, l'elisoccorso e l'automedica. Gli operatori del 118, dopo una prima valutazione sanitaria sul posto, hanno classificato l'intervento in codice giallo: le condizioni del giovane dunque sarebbero serie ma non gravissime.

Ancora da chiarire invece l'esatta dinamica del sinistro. I riliievi sono a cura degli agenti della Polizia locale.

Seguiranno aggiornamenti appena possibile