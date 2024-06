Raggiunge la Calabria in bici da Arcore e le "sue" ragazze del volley si laureano campionesse d’Italia

Estate dopo estate sta inanellando record su record e la sua impresa spinge le ragazze del volley under 16 della Casati Arcore a vincere il torneo nazionale di categoria e a laurearsi campionesse d'Italia. Oramai le imprese compiute a bordo della sua bici non si contano più. Dopo aver raggiunto, lo scorso anno, Capo Nord, nelle scorse settimane il 63enne Daniele Brambilla, residente a San Giorgio di Biassono ma responsabile del Volley targato Casati Arcore ne ha combinata un’altra delle sue, si fa per dire.

Da Arcore alla Calabria... in bici

Lo scorso 9 giugno è salito in sella alla sua bici ed è partito alla volta della Calabria che ha prontamente raggiunto dopo soli 10 giorni di pedalate in giro per l’Italia. Lo sportivo non è nuovo a questo tipo di imprese.

Esattamente quattro anni fa, nel giugno del 2019, partì sempre da Arcore e raggiunse l’Etna a bordo della sua bicicletta. Nel 2021 partì dalla Brianza e raggiunse Santiago de Compostela sempre in sella alla bici. Allora i chilometri erano stati più di 2mila. Infine lo scorso anno raggiunse Capo Nord.

Brambilla sposato da 30 anni con Valeria Fumagalli e residente a San Giorgio di Biassono, ha lavorato fino a qualche anno fa nell’azienda tessile «Cit-Bagutta» di Arcore. Da quattro anni è in pensione e quella che ha appena portato a termine è stata una sfida che ha messo ancora a durissima prova fisico e mente. Ma non il cuore che batte sempre più forte per i colori biancoverdi.

Il trionfo delle sue ragazze

La decisione di raggiungere la Calabria in bici è nata dal fatto che nel week end le ragazze under 16 del volley Casati, che ricordiamo hanno vinto il loro campionato, hanno partecipato alle finali nazionali di categoria proprio ai piedi dell’Aspromonte, a Sant’andrea apostolo dello Ionio, in provincia di Catanzaro.

"Sono partito lo scorso 9 giugno da Arcore e sono arrivato a Soverato il 19 giugno dopo aver attraversato tutto lo stivale e pedalato per quasi 1300 chilometri - ha sottolineato Brambilla - Volevo arrivare prima delle ragazze e ce l’ho fatta e questo risultato mi ha riempito di orgoglio. Durante il viaggio custodivo gelosamente la maglietta che le ragazze mi avevano affidato alla partenza con sopra tutte le loro firme".

Anche il team ha voluto omaggiare l’impresa di Brambilla attraverso un post sui social.

"Un amore, una passione e anche un pò di sana incoscienza per le sfide e per lo sport, unite a tanta forza di volontà, dedizione e giusta preparazione hanno permesso a Daniele di Aggiungere questo obiettivo ai tanti collezionati durante gli anni passati. Ma questa volta ha un ulteriore valore affettivo e sportivo in più simbolo di determinazione e attaccamento alle atlete del mondo Casati".

Volley Casati sul tetto d'Italia

Nel frattempo, dicevamo, le giovanissime del Volley hanno conquistato il titolo nazionale di categoria Pgs. Con una striscia positiva di vittorie il team biancoverde ha superato il girone di qualificazione contro Lombardia, Sicilia e Campania. Nella semifinale ha sconfitto la compagnie calabrese accedendo imbattuta alla finalissima nazionale che si è disputata contro Limbiate, l’altra rappresentante lombarda.

"Andando a compiere un impresa al dì là di ogni aspettativa, queste ragazze hanno reso orgogliosa la società Casati e tutti i suoi tifosi che l'hanno seguita sulle dirette streaming e supportata da casa - hanno commentato i vertici Casati Arcore - Un grazie alle atlete: Martina Nava, Francesca Motta, Ginevra Gittini, Sara Carzaniga, Giorgia Passoni, Alessia Guntri, Beatrice Sansevero, Viola Scaccabarozzi, Gaia Sartore, Marta Fogagnolo, Elena Frigerio, Aurora Sartore, Irene Petrosillo, Anita Pozzoni, Alexandra Bogus, Gaia Fais, Aleksia Aleksova, Claudia Bonanomi e Beatrice Tremolada e alle dirigenti Sara Viganò, Barbara Vismara, Francesca Saini e i coach Chiara Petrosillo e Rinaldo Motta".

La soddisfazione del consigliere con delega allo Sport Confalonieri

