Raid notturno alla scuola primaria di Colnago: imbrattati il cortile e le colonne

Incivili in azione nella notte di Halloween: colpita la scuola primaria di Colnago. Il cortile della "Gianni Rodari" è stato oggetto di atti vandalici nella notte tra lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre 2022.

Scritte, più o meno ingiuriose, sulle colonne e sul pavimento del cortile, effettuate con bombolette spray nero. Questo il risultato più evidente del raid notturno che nella notte di Halloween ha interessato la scuola primaria "Gianni Rodari" di Colnago. Sfruttando il buio della notte, alcuni ignoti si sono introdotti all'interno dell'istituto, lasciando evidenti tracce del loro passaggio: in particolare, gli incivili hanno riempito di scritte nere le colonne presenti nel cortile, dove i tanti studenti colnaghesi trascorrono l'intervallo durante le giornate scolastiche.

"Abbiamo immediatamente avvisato l'Ufficio tecnico del Comune e l'imbianchino che solitamente si occupa di intervenire sugli immobili di proprietà comunale - spiega il sindaco di Cornate Giuseppe Felice Colombo - Nella giornata di ieri, mercoledì 2 novembre 2022, abbiamo già effettuato un primo sopralluogo per capire come procedere, se ritinteggiare tutte le colonne o coprire soltanto le scritte. Purtroppo si tratta di frasi piuttosto volgari e non vogliamo che gli studenti possano vederle".

Nei giorni scorsi alcuni incivili si erano invece accaniti con le nuove pensibile, recentemente installate a Cornate.

"Neanche il tempo di installarle e subito erano state riempite di scritte eseguite con una bomboletta spray bianca - conclude il sindaco Colombo - Purtroppo siamo alle prese con alcuni incivili che si divertono a comportarsi in questo modo. All'interno della scuola non ci sono telecamere, speriamo che si riesca a fare una campagna di sensibilizzazione tra i genitori affinché non si ripetano fatti come questi".