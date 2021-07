Raid notturno nelle scuole di Mezzago. I ladri sono entrati nel plesso delle elementari e in quello delle medie: bottino da pochi euro.

Colpiti i distributori automatici

Ladri scatenati nella notte tra domenica 25 luglio e lunedì 26 luglio 2021. Alcuni malviventi hanno preso di mira le scuole di Mezzago, in particolare i distributori automatici. I ladri sono riusciti a entrare nelle scuole elementari e nelle medie forzando le porte d'ingresso: una volta dentro si sono concentrati sulle macchinette del caffè e degli snack, scassinate e svuotate. Magro, come prevedibile, il bottino: le scuole, infatti, sono chiuse da diverse settimane per le vacanze estive e di conseguenza i distributori automatici non sono utilizzati. I malviventi hanno cercato di entrare anche all'interno della scuola materna, ma non sono riusciti a forzare gli ingressi. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri della stazione di Bellusco.

L'amarezza del sindaco Massimiliano Rivabeni

Primo ad arrivare sul posto è stato il sindaco di Mezzago Massimiliano Rivabeni, giunto alle elementari poco dopo la mezzanotte. Il primo cittadino ha espresso tutta la sua amarezza per quanto accaduto.