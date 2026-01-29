Nel giorno in cui si ricorda una delle pagine più buie della storia, qualcuno ha ben pensato di gettare un ulteriore velo di oscurità: spruzzi di vernice nera hanno cancellato le locandine della Giornata della Memoria contenute all’interno delle bacheche del Circolo Pd di Ornago “Ilaria Alpi” e della sede della Cgil Spi.

Raid vandalico al circolo Pd: imbrattate le locandine del Giorno della Memoria

É senza mezzi termini un attacco vandalico quello subito dalle sedi dei Dem ornaghesi e del sindacato di via Crocefisso che ha lasciato attoniti e basiti tantissimi cittadini del paese brianzolo.

L’episodio, come detto, si è verificato proprio nel corso della ricorrenza della Giornata della Memoria di martedì 27 gennaio e a raccontarlo è proprio uno dei componenti del circolo ornaghese del Pd, nonchè consigliere comunale di opposizione nella lista “Progresso e Solidarietà”, Angelo Rinaldi.

“Avevamo da poco terminato la cerimonia di commemorazione che si è tenuta proprio accanto al municipio in ricordo delle vittime dell’Olocausto – spiega Rinaldi – Siamo rientrati verso la sede del nostro circolo, quando abbiamo fatto questa triste scoperta. Non ci volevamo credere, però purtroppo abbiamo potuto solo constatare questo gesto insensato. Anche perchè le vittime della Giornata della Memoria non hanno bandiere. Sono vittime di tutti, quindi proprio non riusciamo a capacitarci di quanto accaduto”.

Come spiegato proprio da Rinaldi, dell’episodio è stato attenzionato anche il sindaco Daniel Siccardi che ha successivamente fatto una segnalazione alla Polizia Locale.

“Abbiamo avvisato il sindaco Siccardi di quanto accaduto e lui stesso non è riuscito a capacitarsi – prosegue Rinaldi – Ci ha detto che avrebbe immediatamente fatto una segnalazione alla Polizia Locale. Dopodiché anche i Carabinieri sono stati avvisati e proprio stamattina li abbiamo incontrati per raccontare l’accaduto. So che anche i referenti della sede Cgil Spi hanno formalizzato una denuncia”.

La condanna della segreteria provinciale Dem

Dunque un episodio alquanto sconcertante quello accaduto in paese, che ha subito scatenato diverse reazioni di condanna. Come quella della segreteria provinciale del Pd di Monza e Brianza che, attraverso una nota firmata dal segretario provinciale Lorenzo Sala, ha stigmatizzato l’episodio.