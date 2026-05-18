Ignoti si sono introdotti all'interno della struttura, danneggiando aule e bagni. Trovate anche tracce di sangue per le quali è stata disposta la sanificazione

Un atto vandalico ha colpito la scuola dell’infanzia di Cavenago di Brianza e il Comune ha chiuso la struttura.

Raid vandalico alla scuola dell’infanzia, struttura chiusa e bambini a casa

Nella mattinata di oggi, lunedì 18 maggio, i bambini della scuola dell’infanzia sono stati rimandati a casa a causa dell’intrusione di ignoti all’interno dei locali della struttura scolastica, che hanno provocato danni ad alcune aree del plesso. Inoltre sarebbero state trovate anche delle tracce di sangue dentro l’edificio, per questo motivo è stato disposto anche un intervento di sanificazione dei locali.

Ad annunciarlo sono stati direttamente il sindaco Giacomo Biffi e la preside Giovanna Maria Bonfà in una nota congiunta.

La nota di sindaco e preside

“​Si informa la cittadinanza che, a causa di una infrazione ai locali scolastici che ha provocato danni ad aule e bagni, l’attività didattica è temporaneamente sospesa per garantire la sicurezza dei bambini – hanno riportato sindaco e preside – ​Le forze dell’ordine sono sul posto per effettuare i rilievi necessari. La sospensione si rende indispensabile anche per procedere alla sanificazione dei locali a causa del rilevamento di tracce ematiche all’interno della struttura. Seguiranno aggiornamenti tempestivi sulla ripresa del servizio”.

Sulla vicenda ha espresso indignazione anche il consigliere di opposizione Daniele Tufano: