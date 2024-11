Raid vandalico "No Vax" al cimitero di Velate. Nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 novembre 2024 sono apparse diverse scritte, a caratteri cubitali e firmate con bombolette spray di colore rosso, sui muri d'ingresso del camposanto.

Raid vandalico "No Vax" al cimitero

La firma, neanche a dirlo, è quello dei movimenti "No Vax", che ancora una volta hanno preso di mira in maniera vergognosa il luogo che per definizione merita più rispetto. Diverse le scritte apparse: "Non dal destino, ma ucciso con il vaccino", così come "Non reazioni avverse, ma genocidio vaccinale internazionale" e "Il vax uccide". A corredo di esse, l'ormai solita "VV" cerchiata di rossa che, appunto, identifica i movimenti della galassia "No Vax".

Rilievi in corso

Sul posto, alle prime ore della mattinata, anche gli agenti della Polizia locale di Usmate Velate per i rilievi di rito. L'intervento delle Forze dell'ordine è scattato in seguito alle segnalazioni di numerosi cittadini, che ovviamente hanno immediatamente fatto sentire il proprio sdegno nei confronti di un atto così indegno, incivile e vergognoso. Che purtroppo si ripete ancora una volta dopo i numerosi episodi già accaduti in passato in tutta la Brianza.