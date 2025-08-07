L’episodio

Dopo il taglio degli striscioni dei mesi scorsi, un nuovo atto vandalico ha colpito oggi, giovedì 7 agosto, la sede del partito di Giorgia Meloni di Cornate d’Adda

Raid vandalico no-vax alla sede di Fratelli d’Italia

Il raid si é verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 agosto. Questa volta però gli autori di questo atto ignobile hanno lasciato la propria firma. Si tratta dei “No Vax”, come si può evincere anche dalla scritta lasciata sui muri esterni della struttura di via Circonvallazione: “Nascondere che i vax uccidono é criminale”.

Nella ricostruzione del segretario del circolo cittadino del partito di Giorgia Meloni, Eliseo De Marco, i vandali avrebbero agito tra le 14 e le 16. Dunque in pieno giorno, dal momento che fino al primo pomeriggio il muro non era ancora stato imbrattato.

“Non voglio entrare nel merito del messaggio, perché ognuno deve essere libero di pensare come crede, ma nel rispetto delle proprietà altrui e della libertà di tutti - ha sottolineato De Marco - Per lo meno questa volta non è un attacco diretto al nostro partito, ciò non toglie che l’episodio sia meno grave”.



Prima la denuncia poi la pulizia

De Marco ha spiegato inoltre che procederà già in serata con una denuncia ai Carabinieri e successivamente si occuperà con gli altri componenti del circolo di una prima pulizia dei muri.

Come detto però, questo non è il primo atto vandalico che subisce la sede di Fratelli d’Italia a Cornate. Già alcuni mesi fa infatti ignoti avevano tagliato e sfregiato gli striscioni del partito che erano affissi sulla balconata della sede. Questa volta invece gli striscioni non sono stati toccati, ma i vandali no-vax hanno dato libero sfogo al loro estro (molto poco) artistico sui muri dell’edificio.