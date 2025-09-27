Ramazzotti ospite alla “Camilla”: tre giorni per imparare ad andare a cavallo

Il 61enne cantante è stato ospite dell'agriturismo di Concorezzo e ha anche ricevuto la visita del sindaco Mauro Capitanio

Tre giorni pieni di full immersion per imparare ad andare a cavallo, concedendosi, però anche momenti di relax. L’agriturismo “La Camilla” di Concorezzo, nei giorni scorsi, ha ospitato Eros Ramazzotti. Il 61enne cantante e musicista è stato accompagnato nella splendida location brianzola dal suo manager, residente in Brianza.

Ramazzotti, nei giorni scorsi, ha anche ricevuto la visita del sindaco Mauro Capitanio e di alcune sue fan.

L’omaggio del sindaco a Ramazzotti attraverso un post su Facebook

“É stato un piacere incontrare nel Comune di Concorezzo Eros Ramazzotti che questa settimana ha seguito un corso di equitazione presso l’Agriturismo La Camilla – ha sottolineato il primo cittadino sul suo profilo Facebook – Un grosso in bocca al lupo a lui per le prossime sfide musicali”.

Alla Camilla anche Michelle Hunziker

Ricordiamo che esattamente 10 anni fa anche l’ex moglie Michelle Hunziker aveva scelto l’agriturismo che si trova nel cuore del Parco della Cavallera per trascorrere un’intera giornata di relax. Quella domenica Michelle aveva degustato il menù standard offerto dalla struttura e poi si era concessa un giro per la tenuta sulle golf-car, ammirando il laghetto, la serra, la chiesetta e divertendosi ad osservare le tante specie animali custodite nella voliera o lasciate in libertà, senza mancare una visita alle stalle dei cavalli.