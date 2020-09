Rami pericolanti stamattina ad Agrate FOTO

Rami pericolanti ad Agrate, intervento dei Vigili del fuoco. E’ successo questa mattina, domenica 27 settembre, intorno a mezzogiorno. La situazione di pericolo era stata causata dalle forti raffiche di vento.

Rami pericolanti, intervento dei Vigili del fuoco

Erano circa le 12 quando i Vigili del fuoco di Vimercate, con supporto dell’Autoscala intervenuta da Monza, sono stati allertati per alcuni rami pericolanti in via Leonardo Da Vinci nel Comune di Agrate Brianza. Il forte vento che ieri si è abbattuto sulla Brianza e sulla Lombardia aveva infatti causato una situazione di pericolo.

L’intervento dei Vigili del fuoco è servito per mettere in sicurezza tutta la zona.

TORNA ALLA HOME PAGE