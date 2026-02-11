Rapina a mano armata in farmacia: attimi di paura a Carate Brianza

Due malviventi, con il volto travisato, hanno minacciato il personale con un coltello e sono fuggiti con l'incasso della giornata terrorizzando i clienti.

Rapina a mano armata alla «Farmacia Merati» di Carate Brianza, all’angolo tra via Volta e via Mazzini dove una coppia di malviventi è fuggita con l’incasso del pomeriggio dopo aver seminato il terrore tra il personale e i clienti.

Sono fuggiti a piedi con l’incasso della giornata

Secondo una prima ricostruzione, il colpo è stato messo a segno la scorsa settimana (giovedì) attorno alle 18,30 in pochi, concitati minuti.

I due uomini, entrambi con il volto parzialmente travisato da un cappuccio, sono entrati nella farmacia con passo deciso. Uno dei due ha poi estratto un coltello, puntandolo contro i farmacisti dietro il bancone e intimando loro di consegnare tutto l’incasso della giornata.

Secondo alcune testimonianze raccolte, i due rapinatori avrebbero mostrato un atteggiamento piuttosto agitato, dettaglio che lascia ipotizzare che possano avere agito anche sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Una volta arraffato il denaro (il bottino è ancora in fase di quantificazione), i due malviventi si sono dileguati rapidamente e sono fuggiti a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono giunti i Carabinieri che hanno raccolto le testimonianze dei presenti, fortunatamente illesi ma provati dall’accaduto, e hanno anche acquisito le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della farmacia. Le immagini potrebbero rivelarsi fondamentali per identificare i responsabili.