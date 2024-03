Rapina da 5mila euro al centro scommesse di via Cesana e Villa a Biassono. Il colpo è stato messo a segno nel tardo pomeriggio di venerdì della scorsa settimana all’interno del punto Snai. Ad agire due banditi, che hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale con il volto travisato.

Rapina alla Snai, fuggono con 5 mila euro

Erano circa le 19.40 quando i malviventi, probabilmente armati, hanno puntato dritto al centro scommesse per guadagnarsi un ricco bottino.

Per agire indisturbati hanno minacciato i due dipendenti, in servizio in quel momento, e li hanno rinchiusi nel ripostiglio.

Una volta liberi di agire si sono quindi avventati sull’incasso, riuscendo a racimolare una grossa somma pari a 5mila euro. Rimediato il ricco bottino si sono dati alla fuga, scappando a piedi lungo la provinciale e facendo perdere le proprie tracce.

Sicuramente, all’esterno del centro scommesse, c’erano dei complici ad attenderli e a organizzare la fuga.

Immediatamente è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della vicina Stazione di Biassono che hanno setacciato la zona e ascoltato le testimonianze delle vittime nella speranza di individuare i rapinatori.

I militari stanno proseguendo le indagini per cercare di risalire all’identità dei due rapinatori.

A gennaio di quest’anno, sempre presso il Punto Snai di via Cesana e Villa, si era verificata una lite accesa che aveva portato alla denuncia di padre e figlio, coinvolti nel diverbio, per minaccia a mano armata e aggressione.

(foto archivio)