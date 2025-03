Rapina alla stazione: arrestato un 18enne e denunciato un 16enne

Nella notte di domenica 2 marzo 2025, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vimercate e della Stazione di Bernareggio hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne residente a Olgiate Molgora (LC) e denunciato in stato di libertà un 16enne residente a Lecco, ritenuti responsabili del delitto di rapina aggravata commessa nella stessa serata a Carnate ai danni di un 58enne.

Rapina alla stazione

La vittima è stata avvicinata all’esterno della stazione ferroviaria di Carnate da un gruppo formato da alcuni giovani, di cui facevano parte anche i due soggetti successivamente identificati. Questi, dopo averla bloccata e spintonata, l’hanno costretta a consegnare loro il telefono cellulare, per poi allontanarsi, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini dei Carabinieri

L’uomo ha chiesto aiuto alla centrale operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Monza per il tramite numero unico di emergenza 112 e i militari, intervenuti sul posto, hanno iniziato immediatamente le ricerche dei responsabili che hanno presto condotto ad un esito positivo. Infatti, nel sottopasso della stazione ferroviaria di Carnate sono stati rintracciati due ragazzi, risultati essere già noti alle Forze dell’Ordine, trovati in possesso del telefono provento della rapina. La refurtiva è stata recuperata e subito restituita al legittimo proprietario.

L'arresto

Al termine dell’attività investigativa, il 18enne è stato dichiarato in stato di arresto e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Monza, è stato condotto presso la Casa Circondariale del capoluogo, mentre il 16enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.